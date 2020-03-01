Врач рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заведующий отделением неотложной кардиологии 13-й городской клинической больницы Москвы Альфред Богданов посоветовал водителям держать в автомобильной аптечке нитроглицерин на случай инфаркта.
"В этой ситуации (при инфаркте. — Прим. ред.) водитель должен уйти на обочину, занять безопасное положение, потому что нарушения гемодинамики могут развиваться стремительно и он может отключиться очень быстро на ходу", — приводит слова кардиолога "Говорит Москва".
При этом Богданов напомнил, что необходимо сразу же вызвать скорую.
Также он рассказал о необходимых мерах первой помощи до приезда скорой. По словам Богданова, в случае если человек потерял сознание, необходимо положить его на бок, чтобы он не задохнулся, если начнется рвота.