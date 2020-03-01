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2020-03-01T17:37+0300
https://ria.ru/20200301/1566091143.html
Врач рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта
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РИА Новости

Врач рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта

17:00 01.03.2020 (обновлено: 17:37 01.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заведующий отделением неотложной кардиологии 13-й городской клинической больницы Москвы Альфред Богданов посоветовал водителям держать в автомобильной аптечке нитроглицерин на случай инфаркта.
"В этой ситуации (при инфаркте. — Прим. ред.) водитель должен уйти на обочину, занять безопасное положение, потому что нарушения гемодинамики могут развиваться стремительно и он может отключиться очень быстро на ходу", — приводит слова кардиолога "Говорит Москва".
Диагностический медицинский прибор
20 февраля, 12:14
Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала
При этом Богданов напомнил, что необходимо сразу же вызвать скорую.
Также он рассказал о необходимых мерах первой помощи до приезда скорой. По словам Богданова, в случае если человек потерял сознание, необходимо положить его на бок, чтобы он не задохнулся, если начнется рвота.
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РоссияОбщество
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