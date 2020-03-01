Врач рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта

Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала

Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала

Также он рассказал о необходимых мерах первой помощи до приезда скорой. По словам Богданова, в случае если человек потерял сознание, необходимо положить его на бок, чтобы он не задохнулся, если начнется рвота.