Лавров обсудил с Чавушоглу задержание журналистов Sputnik Турция

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности", - отметили в ведомстве.

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.