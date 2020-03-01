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Лавров обсудил с Чавушоглу задержание журналистов Sputnik Турция
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РИА Новости

Лавров обсудил с Чавушоглу задержание журналистов Sputnik Турция

16:59 01.03.2020 (обновлено: 17:06 01.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.
"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности", - отметили в ведомстве.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
14:54
Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияРоссияВ мире
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