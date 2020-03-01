СПЧ призвал Анкару обеспечить безопасность сотрудников Sputnik Турция

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД России, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik допросили в Анкаре и затем отпустили.
"Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации считает, что данные действия являются грубейшими нарушениями прав журналистов", - говорится в сообщении.
"Комиссия призывает международные организации обратить пристальное внимание на произошедшее, а турецкие власти в срочном порядке обеспечить безопасность сотрудников СМИ, провести тщательное расследование нападения на их квартиры, а также проверить законность и обоснованность задержания журналистов", - заявляют правозащитники.