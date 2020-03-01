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СПЧ призвал Анкару обеспечить безопасность сотрудников Sputnik Турция
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РИА Новости

СПЧ призвал Анкару обеспечить безопасность сотрудников Sputnik Турция

16:58 01.03.2020 (обновлено: 17:05 01.03.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСтенд Информационного агентства и радио Sputnik
Стенд Информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Постоянная комиссия российского СПЧ по свободе информации и правам журналистов призвала Анкару обеспечить безопасность сотрудников Sputnik, а также проверить обоснованность их задержания и расследовать нападение на них, сообщается на сайте СПЧ.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД России, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik допросили в Анкаре и затем отпустили.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
17:01
Задержанные в Турции трое сотрудников Sputnik освобождены
"Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации считает, что данные действия являются грубейшими нарушениями прав журналистов", - говорится в сообщении.
"Комиссия призывает международные организации обратить пристальное внимание на произошедшее, а турецкие власти в срочном порядке обеспечить безопасность сотрудников СМИ, провести тщательное расследование нападения на их квартиры, а также проверить законность и обоснованность задержания журналистов", - заявляют правозащитники.
Sputnik Турция
13:05
Информационное агентство Sputnik Турция
220001
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Совет по правам человека при Президенте РФНападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияТурцияВ мире
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