Лувр закрыли для проведения совещания по коронавирусу

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французский Французский Лувр , самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открылся, из-за того что сотрудники проводят совещание по коронавирусу.

В самой Франции больны уже около 100 человек, ежегодно Лувр посещают несколько миллионов человек со всего мира.

"Информационное совещание по теме здоровья населения, связанное с мерами профилактики COVID19... повлияло на то, что открытие музея в воскресенье, 1 марта, было отложено. Музей пока не может быть открыт", - говорится в Twitter Лувра.

Представители музея принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что будут сообщать о развитии ситуации.