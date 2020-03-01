Источник пообещал ответ на задержание журналистов Sputnik Турция

Москва, 1 мар - РИА Новости. Ответные меры в отношении СМИ Турции не заставят себя ждать, сообщил журналистам дипломатический источник в Москве.
"Ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать" - указал он.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.