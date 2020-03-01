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2020-03-01T19:37+0300
https://ria.ru/20200301/1566083406.html
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
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РИА Новости

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

16:46 01.03.2020 (обновлено: 19:37 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Теперь все встречи проводятся в девять утра, "практически на рассвете по московским меркам", пишет агентство. Со своими непосредственными подчиненными Мишустин встречается в том числе по субботам и воскресеньям.
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Bloomberg отмечает, что на посту главы Федеральной налоговой службы он показал очень хорошие результаты. Среди его заслуг — оптимизация налогового режима, установка в магазинах и ресторанах кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и печать QR-кода на чеках.
Новому руководителю налоговой Даниилу Егорову предстоит завершить еще одну задачу: обеспечить поступление налогов от не декларирующих доходы самозанятых — репетиторов, арендодателей и так далее.
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Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Михаил МишустинПравительство РФВ миреПолитика
Популярные комментарии
Хочется что бы у Мишустина всё получилось. Надоели питерские теоретики....
1 марта, 16:51
Сергей Новиков
1391303014
Не помню случая, что бы время проведения совещаний повлияло на результат ! Хотя я в этих системах более 20 лет проработал. А для Москвы и любого другого большого города 9 утра час пик со всеми вытекающими. Такие совещания лучше проводить в первой половине дня в 11, а во второй в 16. Можно конечно и после 18.
1 марта, 17:07
yyyu55 yu55
39301167
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