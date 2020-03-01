Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Теперь все встречи проводятся в девять утра, "практически на рассвете по московским меркам", пишет агентство. Со своими непосредственными подчиненными Мишустин встречается в том числе по субботам и воскресеньям.
25 февраля, 15:25Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Bloomberg отмечает, что на посту главы Федеральной налоговой службы он показал очень хорошие результаты. Среди его заслуг — оптимизация налогового режима, установка в магазинах и ресторанах кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и печать QR-кода на чеках.
Новому руководителю налоговой Даниилу Егорову предстоит завершить еще одну задачу: обеспечить поступление налогов от не декларирующих доходы самозанятых — репетиторов, арендодателей и так далее.