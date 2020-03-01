В Екатеринбурге пес нашел череп мужчины, пропавшего 14 февраля

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Екатеринбурге жители одного из домов заметили во дворе бродячего пса, глодавшего человеческий череп, сообщил портал e1.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Как рассказали в полиции, обглоданное животными тело нашли на территории кладбища. При осмотре останков в кармане одежды нашли паспорт на имя мужчины, который значился пропавшим без вести с 14 февраля. При этом, по сообщениям родственников, он перестал выходить на связь с 26 января. Возле тела были обнаружены шприцы.
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