В Екатеринбурге пес нашел череп мужчины, пропавшего 14 февраля

Как рассказали в полиции, обглоданное животными тело нашли на территории кладбища. При осмотре останков в кармане одежды нашли паспорт на имя мужчины, который значился пропавшим без вести с 14 февраля. При этом, по сообщениям родственников, он перестал выходить на связь с 26 января. Возле тела были обнаружены шприцы.