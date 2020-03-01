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Турецкие журналистские организации осудили задержания в Sputnik
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РИА Новости

Турецкие журналистские организации осудили задержания в Sputnik

16:30 01.03.2020 (обновлено: 16:59 01.03.2020)
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© РИА НовостиЖурналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
© РИА Новости
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Семь турецких профессиональных журналистских организаций выступили с осуждением задержания журналистов Sputnik Турция, говорится в их совместном заявлении.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции. Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
14:32
Слуцкий прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
"Вчера вечером в Анкаре была предпринята попытка нападения на дома трех журналистов Sputnik Турция. Люди, собравшиеся перед их домами, угрожали и оскорбляли наших коллег. Журналисты, которые отправились в полицию, чтобы пожаловаться на попытку нападения, были задержаны", - говорится в заявлении от имени Платформы журналистских организаций, подписанном Союзом журналистов Турции и шестью другими организациями работников СМИ.
"К счастью, наши коллеги не пострадали в инциденте прошлой ночью. Но, расследуя его, необходимо найти виновных, начать юридический процесс. Прежде всего, необходимо выяснить, кем и на каком основании нападавшим были даны домашние адреса наших коллег, и ввести против этих лиц необходимые санкции", - говорится в документе.
Авторы заявления подчеркивают, что государства несут ответственность за то, чтобы журналисты свободно выполняли свои обязанности.
"Мы, как профессиональные организации, в очередной раз призываем власти отказаться от того, чтобы журналисты были их целями. Задержанные журналисты должны быть освобождены", - говорится в заявлении.
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
14:51
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
3021001
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