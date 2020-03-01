Турецкие журналистские организации осудили задержания в Sputnik

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Семь турецких профессиональных журналистских организаций выступили с осуждением задержания журналистов Семь турецких профессиональных журналистских организаций выступили с осуждением задержания журналистов Sputnik Турция , говорится в их совместном заявлении.

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции . Как передал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.

"Вчера вечером в Анкаре была предпринята попытка нападения на дома трех журналистов Sputnik Турция. Люди, собравшиеся перед их домами, угрожали и оскорбляли наших коллег. Журналисты, которые отправились в полицию, чтобы пожаловаться на попытку нападения, были задержаны", - говорится в заявлении от имени Платформы журналистских организаций, подписанном Союзом журналистов Турции и шестью другими организациями работников СМИ.

"К счастью, наши коллеги не пострадали в инциденте прошлой ночью. Но, расследуя его, необходимо найти виновных, начать юридический процесс. Прежде всего, необходимо выяснить, кем и на каком основании нападавшим были даны домашние адреса наших коллег, и ввести против этих лиц необходимые санкции", - говорится в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что государства несут ответственность за то, чтобы журналисты свободно выполняли свои обязанности.