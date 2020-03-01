СЖР призвал турецкие власти наказать виновных в провокации со Sputnik

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Союз журналистов России призвал турецкие власти незамедлительно разобраться в инциденте с задержанием сотрудников Sputnik Турция и привлечь виновных к ответственности, заявление размещено на официальном сайте СЖР.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
"В Союзе журналистов России возмущены этой провокацией и призывают турецкие власти незамедлительно разобраться в данном инциденте и привлечь виновных к ответственности", - говорится на сайте СЖР.