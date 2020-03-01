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В Совфеде прокомментировали задержание главреда Sputnik Турция
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали задержание главреда Sputnik Турция

16:18 01.03.2020
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© SputnikГлавный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
© Sputnik
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Анкаре необходимо отреагировать на задержание главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе в Стамбуле, заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Власть должна немедленно пресечь подобные действия, потому что они отравляют наши отношения, а мы рассчитываем на дальнейшее полнокровное сотрудничество с Турецкой Республикой, с которой у нас давние хорошие связи", — сказал он в комментарии телеканалу RT.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
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Парламентарий отметил, что российский МИД, а также руководство Sputnik обеспокоены ситуацией. Джабаров выразил надежду, что провокации против российских журналистов не будут иметь никакого развития.
Ранее турецкие полицейские задержали Бозтепе и повезли его в главное управление безопасности.
Кроме того, накануне были задержаны еще трое сотрудников Sputnik Турция. Как рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, вечером 29 февраля в их квартиры в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Журналисты обратились в полицию, однако после допроса их задержали.
В МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
15:43
Главред Sputnik Турция сообщил, что полиция не применяет к нему силу
1040041
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияТелеканал RTSputnikВладимир ДжабаровМаргарита СимоньянСтамбулВ мире
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