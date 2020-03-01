В Совфеде прокомментировали задержание главреда Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Анкаре необходимо отреагировать на задержание главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе в Стамбуле, заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Власть должна немедленно пресечь подобные действия, потому что они отравляют наши отношения, а мы рассчитываем на дальнейшее полнокровное сотрудничество с Турецкой Республикой, с которой у нас давние хорошие связи", — сказал он в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий отметил, что российский МИД, а также руководство Sputnik обеспокоены ситуацией. Джабаров выразил надежду, что провокации против российских журналистов не будут иметь никакого развития.
Ранее турецкие полицейские задержали Бозтепе и повезли его в главное управление безопасности.
Кроме того, накануне были задержаны еще трое сотрудников Sputnik Турция. Как рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, вечером 29 февраля в их квартиры в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Журналисты обратились в полицию, однако после допроса их задержали.
В МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.