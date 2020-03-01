Блины, костры и хороводы. В России провожают Масленицу

Масленица — один из древнейших праздников — была известна на Руси еще до принятия христианства, а в нынешней культуре закрепилась как неделя веселья перед Великим постом.
Масленица — один из древнейших праздников — была известна на Руси еще до принятия христианства, а в нынешней культуре закрепилась как неделя веселья перед Великим постом.
Главные атрибуты праздника — уличные гуляния, песни, чучело и, конечно же, застолья с блинами.
Главные атрибуты праздника — уличные гуляния, песни, чучело и, конечно же, застолья с блинами.
Масленицу празднуют семь дней, и за каждым из них закреплена своя традиция.
Масленицу празднуют семь дней, и за каждым из них закреплена своя традиция.
В первый день проходит встреча: нужно смастерить чучело и выпечь первый блин. В старину его отдавали беднякам, прося помянуть близких.
В первый день проходит встреча: нужно смастерить чучело и выпечь первый блин. В старину его отдавали беднякам, прося помянуть близких.
Второй день неспроста называется "заигрыш": в это время, по традиции, юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Великого поста.
Второй день неспроста называется "заигрыш": в это время, по традиции, юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Великого поста.
На третий день пекут еще больше блинов — в "лакомку" зятья приходят на застолья к тещам.
На третий день пекут еще больше блинов — в "лакомку" зятья приходят на застолья к тещам.
На четвертый день, именуемый разгулом, начинается Широкая Масленица. Люди выходили на улицы, водили хороводы, прыгали через костер и строили снежную крепость.
На четвертый день, именуемый разгулом, начинается Широкая Масленица. Люди выходили на улицы, водили хороводы, прыгали через костер и строили снежную крепость.
Пятый день называетя "тещины вечерки", и в это время тещи с подругами сами приходили в гости к зятьям.
Пятый день называетя "тещины вечерки", и в это время тещи с подругами сами приходили в гости к зятьям.
На "золовкины посиделки" невестки приглашали в дом родственников мужа, накрывали стол, а те, в свою очередь, приносили хозяйке дома подарки.
На "золовкины посиделки" невестки приглашали в дом родственников мужа, накрывали стол, а те, в свою очередь, приносили хозяйке дома подарки.
Кульминация праздника называется проводами масленицы. В этот день принято накрывать самые богатые столы, сжигать чучело и встречать весну.
Кульминация праздника называется проводами масленицы. В этот день принято накрывать самые богатые столы, сжигать чучело и встречать весну.
Кроме того, воскресенье масленичной недели — это еще и Прощеное воскресенье у православных христиан. Накануне Великого поста необходимо примириться друг с другом и отпустить старые обиды.
Кроме того, воскресенье масленичной недели — это еще и Прощеное воскресенье у православных христиан. Накануне Великого поста необходимо примириться друг с другом и отпустить старые обиды.
Раньше считалось, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше.
Раньше считалось, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше.
Также во время праздничной недели было запрещено ссориться и грустить — этим можно навлечь на себя несчастье.
Также во время праздничной недели было запрещено ссориться и грустить — этим можно навлечь на себя несчастье.
В масленичную неделю слабели сословные связи, к столу приглашали странников и бедняков.
В масленичную неделю слабели сословные связи, к столу приглашали странников и бедняков.
Помимо блинов, традиционными для Масленицы блюдами являются ватрушки, вареники, пироги, заливная рыба.
Помимо блинов, традиционными для Масленицы блюдами являются ватрушки, вареники, пироги, заливная рыба.
Для верующих мясные блюда в Сырную седмицу уже запрещены.
Для верующих мясные блюда в Сырную седмицу уже запрещены.
По данным ВЦИОМ, в этом году на Масленицу собирались есть блины 88% россиян.
По данным ВЦИОМ, в этом году на Масленицу собирались есть блины 88% россиян.
После Масленицы начинается Великий пост, самый строгий и самый длинный. В 2020 году праздник Пасхи, завершающий его, выпадает на 19 апреля.
После Масленицы начинается Великий пост, самый строгий и самый длинный. В 2020 году праздник Пасхи, завершающий его, выпадает на 19 апреля.