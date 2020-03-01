Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T18:54+0300
https://ria.ru/20200301/1566067827.html
Блины, костры и хороводы. В России провожают Масленицу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566059458_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_1a180eb0ff75cf369a0f176a9736733e.jpg
РИА Новости

Блины, костры и хороводы. В России провожают Масленицу

18:21 01.03.2020 (обновлено: 18:54 01.03.2020)
178
В России Масленицу в 2020 году праздновали с 24 февраля по 1 марта. Прощание с зимой в российских городах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Масленица — один из древнейших праздников — была известна на Руси еще до принятия христианства, а в нынешней культуре закрепилась как неделя веселья перед Великим постом.

Празднование Масленицы в регионах России
1 из 18

Масленица — один из древнейших праздников — была известна на Руси еще до принятия христианства, а в нынешней культуре закрепилась как неделя веселья перед Великим постом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Главные атрибуты праздника — уличные гуляния, песни, чучело и, конечно же, застолья с блинами.

Празднование Масленицы в Суздале
2 из 18

Главные атрибуты праздника — уличные гуляния, песни, чучело и, конечно же, застолья с блинами.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Масленицу празднуют семь дней, и за каждым из них закреплена своя традиция.

Празднование Масленицы в регионах России
3 из 18

Масленицу празднуют семь дней, и за каждым из них закреплена своя традиция.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В первый день проходит встреча: нужно смастерить чучело и выпечь первый блин. В старину его отдавали беднякам, прося помянуть близких.

Празднование Масленицы в Суздале
4 из 18

В первый день проходит встреча: нужно смастерить чучело и выпечь первый блин. В старину его отдавали беднякам, прося помянуть близких.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Второй день неспроста называется "заигрыш": в это время, по традиции, юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Великого поста.

Празднование Масленицы в регионах России
5 из 18

Второй день неспроста называется "заигрыш": в это время, по традиции, юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Великого поста.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На третий день пекут еще больше блинов — в "лакомку" зятья приходят на застолья к тещам.

Празднование Масленицы в регионах России
6 из 18

На третий день пекут еще больше блинов — в "лакомку" зятья приходят на застолья к тещам.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

На четвертый день, именуемый разгулом, начинается Широкая Масленица. Люди выходили на улицы, водили хороводы, прыгали через костер и строили снежную крепость.

Празднование Масленицы в Суздале
7 из 18

На четвертый день, именуемый разгулом, начинается Широкая Масленица. Люди выходили на улицы, водили хороводы, прыгали через костер и строили снежную крепость.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пятый день называетя "тещины вечерки", и в это время тещи с подругами сами приходили в гости к зятьям.

Бакшевская Масленица
8 из 18

Пятый день называетя "тещины вечерки", и в это время тещи с подругами сами приходили в гости к зятьям.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На "золовкины посиделки" невестки приглашали в дом родственников мужа, накрывали стол, а те, в свою очередь, приносили хозяйке дома подарки.

Бакшевская Масленица
9 из 18

На "золовкины посиделки" невестки приглашали в дом родственников мужа, накрывали стол, а те, в свою очередь, приносили хозяйке дома подарки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кульминация праздника называется проводами масленицы. В этот день принято накрывать самые богатые столы, сжигать чучело и встречать весну.

Бакшевская Масленица
10 из 18

Кульминация праздника называется проводами масленицы. В этот день принято накрывать самые богатые столы, сжигать чучело и встречать весну.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Кроме того, воскресенье масленичной недели — это еще и Прощеное воскресенье у православных христиан. Накануне Великого поста необходимо примириться друг с другом и отпустить старые обиды.

Празднование Масленицы в Суздале
11 из 18

Кроме того, воскресенье масленичной недели — это еще и Прощеное воскресенье у православных христиан. Накануне Великого поста необходимо примириться друг с другом и отпустить старые обиды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Раньше считалось, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше.

Бакшевская Масленица
12 из 18

Раньше считалось, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Также во время праздничной недели было запрещено ссориться и грустить — этим можно навлечь на себя несчастье.

Бакшевская Масленица
13 из 18

Также во время праздничной недели было запрещено ссориться и грустить — этим можно навлечь на себя несчастье.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В масленичную неделю слабели сословные связи, к столу приглашали странников и бедняков.

Празднование Масленицы в регионах России
14 из 18

В масленичную неделю слабели сословные связи, к столу приглашали странников и бедняков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Помимо блинов, традиционными для Масленицы блюдами являются ватрушки, вареники, пироги, заливная рыба.

Празднование Масленицы в Суздале
15 из 18

Помимо блинов, традиционными для Масленицы блюдами являются ватрушки, вареники, пироги, заливная рыба.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для верующих мясные блюда в Сырную седмицу уже запрещены.

Проводы зимы в столичных парках
16 из 18

Для верующих мясные блюда в Сырную седмицу уже запрещены.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По данным ВЦИОМ, в этом году на Масленицу собирались есть блины 88% россиян.

Празднование Масленицы в Суздале
17 из 18

По данным ВЦИОМ, в этом году на Масленицу собирались есть блины 88% россиян.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

После Масленицы начинается Великий пост, самый строгий и самый длинный. В 2020 году праздник Пасхи, завершающий его, выпадает на 19 апреля.

Празднование Масленицы в регионах России
18 из 18

После Масленицы начинается Великий пост, самый строгий и самый длинный. В 2020 году праздник Пасхи, завершающий его, выпадает на 19 апреля.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
100000
Обсудить 0
МасленицаФото
Рекомендуем
Чирлидер на фестивале AFP
Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People
Sputnik Турция
Информационное агентство Sputnik Турция
Выборы в Таджикистане
Парламентские выборы в Таджикистане признали состоявшимися
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Ульяновской области
Телевидение
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
Линии электропередач
В ЛНР не могут восстановить электроснабжение в поселке из-за обстрела
Кот в чемодане
Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны
Автомобили скорой помощи на Украине
У вернувшихся из Италии двух гражданок Украины не выявили коронавирус
Участники полуфинала конкурса Лидеры России 2020 по специализации Здравоохранение в Москве
Начался полуфинал "Лидеров России" по специализации "Здравоохранение"
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
Источник: упавший под Астраханью вертолет не имел летного сертификата
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии
Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета
Путин прилетел в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния