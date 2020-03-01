Пушков осудил репрессивные меры по отношению к журналистам в Турции

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил на фоне задержания сотрудников Sputnik Турция, что турецкие власти должны задуматься над последствиями репрессивных мер по отношению к журналистам.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
"Полиция Стамбула задержала не угрожавших сотрудникам Sputnik людей, а самих сотрудников. Представитель ОБСЕ по свободе слова Дезир уже осудил такие действия. Репрессивные меры в отношении журналистов становятся нормой в ряде стран ОБСЕ. В Турции должны задуматься над последствиями", - написал Пушков в своем Twitter.
МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес.