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"Репортеры без границ" прокомментировали задержания в Sputnik Турция
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РИА Новости

"Репортеры без границ" прокомментировали задержания в Sputnik Турция

15:59 01.03.2020 (обновлено: 16:00 01.03.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд Международного информационного агентства и радио "Спутник"
Стенд Международного информационного агентства и радио Спутник
© РИА Новости / Нина Зотина
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Стенд Международного информационного агентства и радио "Спутник" . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис, сообщили в международной организации "Репортеры без границ", комментируя инцидент с сотрудниками Sputnik Турция, на дома которых были совершены нападения в Анкаре в субботу вечером.

"Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис", - говорится в официальном аккаунте организации в Twitter.

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikРепортеры без границТурцияВ мире
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