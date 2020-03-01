"Репортеры без границ" прокомментировали задержания в Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис, сообщили в международной организации "Репортеры без границ", комментируя инцидент с сотрудниками Sputnik Турция, на дома которых были совершены нападения в Анкаре в субботу вечером.
"Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис", - говорится в официальном аккаунте организации в Twitter.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.