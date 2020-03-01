СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Полиция проводит обыски в офисе Sputnik в Стамбуле, ордер выдан генпрокуратурой города, причину обыска не называют, сообщил РИА Новости руководитель представительства агентства Максим Дурнев.
"Сотрудники турецкой полиции проводят обыски в офисе Sputnik в Стамбуле, ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула. Причину обыска не называют", - сказал он.
В Стамбульском офисе проводят обыск. У полиции есть ордер. pic.twitter.com/C5fHllutC1— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.