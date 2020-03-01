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2020-03-01T16:29+0300
https://ria.ru/20200301/1566058208.html
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
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РИА Новости

Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане

15:55 01.03.2020 (обновлено: 16:29 01.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле своего супруга Валентина, который погиб во время вечеринки в честь ее дня рождения.
"Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: "Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах", — рассказала она в Instagram.
В пятницу, 28 февраля, Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали ее день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.
Несколько гостей попробовали окунуться. В результате двое скончались на месте. Валентин Диденко умер в больнице.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Вчера, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
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Обсудить 30
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоПроисшествия
Популярные комментарии
Она ещё и на смерти мужа пиарится..... Что за народ, совсем опупели.
1 марта, 16:22
Сергей Новиков
000000
Вот и мне показалось странным это высказывание , якобы последней воли погибшего мужа. в 30 то лет. Думаю , что это кощунство выдумывать и приписывать свои желания за желания покойного мужа. Эта девица - блогерша долго одна не засидится. И года не пройдёт , у неё появится любовник. Вообще , во всём этом есть какое -то бахвальство , нескромность и даже непристойность.
1 марта, 16:11
Филя Ром
000000
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