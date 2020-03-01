Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле своего супруга Валентина, который погиб во время вечеринки в честь ее дня рождения.
"Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: "Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах", — рассказала она в Instagram.
В пятницу, 28 февраля, Диденко вместе с мужем и друзьями отмечали ее день рождения в банном комплексе. Участники вечеринки решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда.
Несколько гостей попробовали окунуться. В результате двое скончались на месте. Валентин Диденко умер в больнице.