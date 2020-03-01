В Московской области выясняют обстоятельства смерти мужчины и ребенка

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следователи в Ногинском городском округе устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Сообщается, что 1 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень городского округа Электроугли обнаружили тела мужчины и пятилетней девочки.
"В Ногинском городском округе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его малолетней дочери", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Лебедочный трос порвался во время использования и ударил ребенка и мужчину. Они скончались на месте.