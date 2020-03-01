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В Московской области выясняют обстоятельства смерти мужчины и ребенка
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РИА Новости

В Московской области выясняют обстоятельства смерти мужчины и ребенка

15:48 01.03.2020 (обновлено: 20:19 01.03.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следователи в Ногинском городском округе устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Сообщается, что 1 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень городского округа Электроугли обнаружили тела мужчины и пятилетней девочки.
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"В Ногинском городском округе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его малолетней дочери", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Лебедочный трос порвался во время использования и ударил ребенка и мужчину. Они скончались на месте.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Сейчас ещё вдруг выяснится, что и папа и дочь 5 лет были пьяны?
1 марта, 15:56
Евгения Л
710506
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