СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Телеканал "360" проверил диплом блогера Екатерины Диденко о высшем медицинском образовании.
Ранее в Сети появилась информация, что ее диплом является подделкой.
Телеканал "360" выяснил, что женщина действительно с отличием окончила ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России в 2013 году. Она получила квалификацию провизора по специальности "Фармация".
Диплом инстаблогерши Диденко НЕ фейковый. Более того — она окончила университет с отличием. Однако возникает резонный вопрос — как дипломированный фармацевт не смог догадаться, что такое количество (25 кг!) сухого льда в воде может быть смертельно опасно. pic.twitter.com/l2G2Kizbg5— Телеканал 360° (@360tv) March 1, 2020
Трагедия на дне рождения Диденко произошла в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время празднования в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. После этого в него решили окунуться несколько участников вечеринки. В результате погибли три человека, в том числе супруг блогерши.
Еще несколько человек пострадали.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.