СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом

Диплом инстаблогерши Диденко НЕ фейковый. Более того — она окончила университет с отличием. Однако возникает резонный вопрос — как дипломированный фармацевт не смог догадаться, что такое количество (25 кг!) сухого льда в воде может быть смертельно опасно. pic.twitter.com/l2G2Kizbg5