Главред Sputnik Турция сообщил, что полиция не применяет к нему силу

Симоньян: полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik у них нет

Симоньян: полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik у них нет

По словам Бозтепе, сотрудники полиции весьма обходительны, никакое воздействие или сила по отношению к нему не применяются, в настоящее время они направляются в управление по безопасности Стамбула, рассказали в Sputnik Турция.