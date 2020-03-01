Главред Sputnik Турция сообщил, что полиция не применяет к нему силу

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе сообщил, что его отвезли на медицинское освидетельствование в больницу - так положено по процедуре при задержании.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
В воскресенье Sputnik Турция сообщило о задержании главреда агентства Махира Бозтепе.
По словам Бозтепе, сотрудники полиции весьма обходительны, никакое воздействие или сила по отношению к нему не применяются, в настоящее время они направляются в управление по безопасности Стамбула, рассказали в Sputnik Турция.
МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес.