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2020-03-01T15:43+0300
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Главред Sputnik Турция сообщил, что полиция не применяет к нему силу
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РИА Новости

Главред Sputnik Турция сообщил, что полиция не применяет к нему силу

15:43 01.03.2020
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© SputnikГлавный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
© Sputnik
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе. Архивное фото
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе сообщил, что его отвезли на медицинское освидетельствование в больницу - так положено по процедуре при задержании.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
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В воскресенье Sputnik Турция сообщило о задержании главреда агентства Махира Бозтепе.
По словам Бозтепе, сотрудники полиции весьма обходительны, никакое воздействие или сила по отношению к нему не применяются, в настоящее время они направляются в управление по безопасности Стамбула, рассказали в Sputnik Турция.
МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес.
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияАрлем ДезирОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияРоссияВ мире
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