Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T16:31+0300
https://ria.ru/20200301/1566051047.html
Путин: подвиг десантников в Чечне останется в летописи воинской славы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566051683_0:229:2984:1908_1036x0_80_0_0_8bd40b0a9c54b67e39ac993d8a1ecfad.jpg
РИА Новости

Путин: подвиг десантников в Чечне останется в летописи воинской славы

15:40 01.03.2020 (обновлено: 16:31 01.03.2020)
543
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Президент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПСКОВ, 1 мар – РИА Новости. Подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Двадцать лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества", - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты в Пскове.
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
14:08
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
В те годы, отметил президент, Россия переживала очень сложные времена, шла разрушающая изнутри страну внутриполитическая борьба, разваливалась прежняя система экономики социальной сферы, обнищали миллионы людей.
"И, конечно, нашей слабостью, а так бывает всегда, нашей слабостью воспользовались извне, внешние силы. Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Бойцы 6-й роты, подчеркнул президент, стояли насмерть, защищая Родину. "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - сказал Путин.
"Все ребята, не щадя себя, боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество. Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ", - сказал президент РФ. Связь поколений, подчеркнул Путин, никогда не прервется и "вечным будет равнение на героев". Псковские десантники, сказал Путин, - достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу, 75-я годовщина которой будет отмечаться 9 мая.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащи
14:31
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776
03:19
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
5321005
Обсудить 0
Шатойский районВладимир ПутинРоссияПсковБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Путин провел смотр полка псковских десантников, погибших в Чечне
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащи
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
Путин пообщался с юнармейцами, помогающими с проектом "Дорога памяти"
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния