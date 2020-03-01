Путин: подвиг десантников в Чечне останется в летописи воинской славы

ПСКОВ, 1 мар – РИА Новости. Подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества, заявил президент РФ Подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступивших в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин

"Двадцать лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества", - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты в Пскове.

В те годы, отметил президент, Россия переживала очень сложные времена, шла разрушающая изнутри страну внутриполитическая борьба, разваливалась прежняя система экономики социальной сферы, обнищали миллионы людей.

"И, конечно, нашей слабостью, а так бывает всегда, нашей слабостью воспользовались извне, внешние силы. Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан", - сказал Путин. Владимир Путин

Бойцы 6-й роты, подчеркнул президент, стояли насмерть, защищая Родину. "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - сказал Путин.

"Все ребята, не щадя себя, боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество. Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ", - сказал президент РФ. Связь поколений, подчеркнул Путин, никогда не прервется и "вечным будет равнение на героев". Псковские десантники, сказал Путин, - достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу, 75-я годовщина которой будет отмечаться 9 мая.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.