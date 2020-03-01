Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T15:46+0300
https://ria.ru/20200301/1566050217.html
Симоньян: полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik у них нет
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1036x0_80_0_0_37aaf2b1e81020660af3e8d9caae9736.jpg
РИА Новости

Симоньян: полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik у них нет

15:39 01.03.2020 (обновлено: 15:46 01.03.2020)
483
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik Турция у них нет, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Тем временем, трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
14:54
Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция
В субботу к сотрудникам Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, пришли агрессивно настроенные митингующие, выкрикивавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД России, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
В свою очередь руководитель представительств агентства в Анкаре Елена Кочеткова также сообщила, что у полиции нет данных о задержанных сотрудниках.
021091
Обсудить 0
Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikМаргарита СимоньянТурцияАнкараВ мире
Рекомендуем
Стенд Международного информационного агентства и радио Спутник
"Репортеры без границ" прокомментировали задержания в Sputnik Турция
Sputnik Турция
В офисе Sputnik Турция началась встреча юристов, дипломатов и полиции
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
Главред Sputnik Турция сообщил, что полиция не применяет к нему силу
Дворец правосудия в Анкаре
Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik завели во Дворец правосудия
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев назвал виновников массовых беспорядков на юге Казахстана
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
В Турции заявили, что не преследуют цель противостояния с Россией
Sputnik Турция
СЖР призвал турецкие власти наказать виновных в провокации со Sputnik
Sputnik Турция
Информационное агентство Sputnik Турция
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
Чирлидер на фестивале AFP
Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Власти Греции начали рассылку смс-сообщений для мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния