Симоньян: полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik у них нет

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полиция в Анкаре говорит, что сотрудников Sputnik Турция у них нет, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Тем временем, трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В субботу к сотрудникам Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, пришли агрессивно настроенные митингующие, выкрикивавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД России, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
В свою очередь руководитель представительств агентства в Анкаре Елена Кочеткова также сообщила, что у полиции нет данных о задержанных сотрудниках.