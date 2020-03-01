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Путин провел смотр полка псковских десантников, погибших в Чечне
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РИА Новости

Путин провел смотр полка псковских десантников, погибших в Чечне

15:35 01.03.2020 (обновлено: 16:31 01.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПСКОВ, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, участвующий в Пскове в мероприятиях памяти погибших в Чечне 20 лет назад десантников, провёл смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового краснознамённого полка 76-й воздушно-десантной дивизии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Эта дивизия - старейшая из существующих сейчас соединений Воздушно-десантных войск России. С 1999 по 2004 год ее личный состав участвовал во Второй чеченской войне. В 2000 году в бою с формированиями Хаттаба у высоты 776 личный состав шестой роты 104-го десантно-штурмового полка проявил массовый героизм.
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Ценой своей жизни десантники нанесли серьезный урон в 20 раз превосходящей их группировке противника. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих шестой роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
В 2004 году дивизия первой в России перешла на контрактную систему комплектования личным составом. С 2006 года стала десантно-штурмовой - в каждом полку сформирован один усиленный батальон, способный десантироваться с техникой.
В августе 2008 года военнослужащие принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру. Кроме того, 35-й медицинский отряд дивизии принимал участие в операции России в Сирии.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
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"Сегодня здесь на плацу, который был родным для шестой роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаем честь их мужеству и подвигу. Они стали на пути сотен боевиков и приняли свое последнее сражение, свой последний бой, как настоящие герои. Верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников", - заявил Путин.
"Крылатая пехота всегда в строю. Там, где опасность и вызов, где сложность и риск. Где требуется мощь, стремительность, точность удара", - сказал он.
По словам президента, вся история ВДВ - это легендарные примеры храбрости, выучки и решимости.
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Президент отметил, что Россия гордится десантниками. "Верим, вы и впредь будете твердо стоять на страже интересов России, защищать безопасность и жизнь наших граждан. Если понадобится - дадите противнику достойный отпор, как это сделали ваши товарищи, навеки ваши однополчане, гвардейцы шестой роты. Благодарю вас за службу", - закончил президент.
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Чеченская республикаВладимир ПутинРоссияПсковОбщество
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