Путин провел смотр полка псковских десантников, погибших в Чечне

ПСКОВ, 1 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , участвующий в Пскове в мероприятиях памяти погибших в Чечне 20 лет назад десантников, провёл смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового краснознамённого полка 76-й воздушно-десантной дивизии, передаёт корреспондент РИА Новости.

Эта дивизия - старейшая из существующих сейчас соединений Воздушно-десантных войск России. С 1999 по 2004 год ее личный состав участвовал во Второй чеченской войне. В 2000 году в бою с формированиями Хаттаба у высоты 776 личный состав шестой роты 104-го десантно-штурмового полка проявил массовый героизм.

Ценой своей жизни десантники нанесли серьезный урон в 20 раз превосходящей их группировке противника. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих шестой роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

В 2004 году дивизия первой в России перешла на контрактную систему комплектования личным составом. С 2006 года стала десантно-штурмовой - в каждом полку сформирован один усиленный батальон, способный десантироваться с техникой.

В августе 2008 года военнослужащие принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру. Кроме того, 35-й медицинский отряд дивизии принимал участие в операции России в Сирии.

"Сегодня здесь на плацу, который был родным для шестой роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаем честь их мужеству и подвигу. Они стали на пути сотен боевиков и приняли свое последнее сражение, свой последний бой, как настоящие герои. Верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников", - заявил Путин.

"Крылатая пехота всегда в строю. Там, где опасность и вызов, где сложность и риск. Где требуется мощь, стремительность, точность удара", - сказал он.

По словам президента, вся история ВДВ - это легендарные примеры храбрости, выучки и решимости.