Власти Греции начали рассылку смс-сообщений для мигрантов

В сообщении говорится: "От Греческой Республики: Греция повышает меры безопасности на границе до максимума. Не пытайтесь нелегально пересечь границу".

"Иностранные мобильные телефоны в районе получают сообщения, когда они приближаются к границе. Тысячи человек уже получили их", - сообщил чиновник.