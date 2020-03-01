Власти Греции начали рассылку смс-сообщений для мигрантов

АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Власти Греции рассылают смс-сообщения нелегальным мигрантам, которые находятся вблизи греко-турецкой границы, с предупреждением не нарушать ее, сообщил журналистам чиновник правительства.
"Правительство Греции использует все доступные средства для информирования людей, которые под влиянием фейковых новостей движутся или концентрируются на нашей восточной границе. Для этого мы используем возможность отправлять сообщения для информирования этих групп населения", - сказал он.
В сообщении говорится: "От Греческой Республики: Греция повышает меры безопасности на границе до максимума. Не пытайтесь нелегально пересечь границу".
"Иностранные мобильные телефоны в районе получают сообщения, когда они приближаются к границе. Тысячи человек уже получили их", - сообщил чиновник.