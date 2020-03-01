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2020-03-01T15:33+0300
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Москвичей призвали быть аккуратнее с парковкой из-за сильного ветра
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РИА Новости

Москвичей призвали быть аккуратнее с парковкой из-за сильного ветра

15:33 01.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобильное движение на одной из улиц в центре Москвы
Автомобильное движение на одной из улиц в центре Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобильное движение на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Центр организации дорожного движения просит водителей в Москве внимательнее выбирать место для парковки ввиду сильного ветра.
"С 15.00 сегодня до 10.00 завтра в Москве ждут ветер 12-17 метров в секунду. Хорошая новость - ветер южный. Плохая - заборам, рекламным щитам и прочим плакатам все равно, откуда дует и в какую сторону падать. Поэтому радуемся весне, но вдали от "широкоформатных конструкций", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГидрометцентрМоскваОбщество
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