Москвичей призвали быть аккуратнее с парковкой из-за сильного ветра

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Центр организации дорожного движения просит водителей в Москве внимательнее выбирать место для парковки ввиду сильного ветра.
"С 15.00 сегодня до 10.00 завтра в Москве ждут ветер 12-17 метров в секунду. Хорошая новость - ветер южный. Плохая - заборам, рекламным щитам и прочим плакатам все равно, откуда дует и в какую сторону падать. Поэтому радуемся весне, но вдали от "широкоформатных конструкций", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее Гидрометцентр объявил до вторника желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра.