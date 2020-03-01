Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T16:25+0300
https://ria.ru/20200301/1566046220.html
В "Яндекс.Такси" появился рейтинг пассажиров
https://cdn24.img.ria.ru/images/156155/25/1561552570_0:237:3068:1964_1036x0_80_0_0_500859809cd206fc4e8e1c51eb17c37f.jpg
РИА Новости

В "Яндекс.Такси" появился рейтинг пассажиров

15:33 01.03.2020 (обновлено: 16:25 01.03.2020)
9893
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы "Яндекс Такси"
Автомобиль службы Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Яндекс.Такси" запустил в мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров.
Водитель после окончания поездки может поставить оценку от одного до пяти баллов, рейтинг считается как средневзвешенное число, но новые оценки будут влиять на результат сильнее, чем старые. Если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы станут приоритетными для такси.
Свой рейтинг можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям "Яндекс.Такси" и Uber.
Пока функция работает в тестовом режиме, у водителей на данный момент не отображается рейтинг пользователя, но впоследствии он станет доступным и для них.
Сотрудник полиции
27 февраля, 18:10
Саратовский таксист рассказал о нападении из-за детского кресла
8926412190
Обсудить 12
Яндекс.ТаксиАвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Тогда Яндекс должен сделать пункт «Нелегал с Правами Узбекистана полученными позже, чем он приехал в Россию, не знающий русского языка, правил и русских обычай». Или мы должны сидеть с широкой улыбкой ради рейтинга, пока тот несётся как сумасшедший по дороге?
1 марта, 16:00
Andrey Bodrey
2320101
Вычеркиваем контору тчк
1 марта, 16:10
че че
1501001
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Медицинская сестра в больничной палате
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния