В "Яндекс.Такси" появился рейтинг пассажиров

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Яндекс.Такси" запустил в мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров.

Водитель после окончания поездки может поставить оценку от одного до пяти баллов, рейтинг считается как средневзвешенное число, но новые оценки будут влиять на результат сильнее, чем старые. Если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы станут приоритетными для такси.

Свой рейтинг можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям "Яндекс.Такси" и Uber.