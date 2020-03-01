Из России с любовью: детские рисунки для китайских больниц

194

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сотни детских рисунков с пожеланиями здоровья отправились в китайские больницы, где борются с коронавирусом. Их делают школьники и маленькие пациенты больниц и онкодиспансеров. Китайские врачи уже получили сюрприз из России.