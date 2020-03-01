2020-03-01T15:25+0300
2020-03-01T15:25+0300
https://ria.ru/20200301/1566042795.html
Из России с любовью: детские рисунки для китайских больниц
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РИА Новости
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Из России с любовью: детские рисунки для китайских больниц
Сотни детских рисунков с пожеланиями здоровья отправились в китайские больницы, где борются с коронавирусом. Их делают школьники и маленькие пациенты больниц и онкодиспансеров. Китайские врачи уже получили сюрприз из России.
2020-03-01T15:25+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32450670&type=mp4
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Из России с любовью: детские рисунки для китайских больниц
Сотни детских рисунков с пожеланиями здоровья отправились в китайские больницы, где борются с коронавирусом. Их делают школьники и маленькие пациенты больниц и онкодиспансеров. Китайские врачи уже получили сюрприз из России.