Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в . Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина

Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны.

При этом Путин подчеркнул, что негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса уже проявляются.

"Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит", - сказал президент.

Российский лидер также напомнил, что все государства сейчас взаимозависимы и взаимосвязаны, поэтому влияние коронавируса затрагивает всю глобальную систему.

В то же время Путин заявил, что Россия сможет сохранить стабильность даже при ухудшении ситуации в мировой экономике. Президент отметил, что Москва обладает достаточными накопленными резервами, чтобы обеспечить стабильность в кризисных моментах.

Как рассказал глава государства, сейчас международные резервы Центробанка составляют 563 миллиарда долларов, а объем Фонда национального благосостояния – 124 миллиарда долларов (почти 8 триллионов рублей).

Ситуация на энергорынке

В ходе совещания с представителями правительства и нефтегазовых компаний Путин также обсудил ситуацию на энергетическом рынке.

В частности, президент назвал приемлемой для России текущую цену на нефть.

При этом глава государства подчеркнул, что очень сложно прогнозировать тенденции на этом рынке. Путин напомнил, что в начале года котировки марки Brent находились на отметке 70 долларов за баррель, однако к концу текущей недели цены опустились до 50 долларов.

"В любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - сказал глава государства.