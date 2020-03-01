Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны.
При этом Путин подчеркнул, что негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса уже проявляются.
"Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит", - сказал президент.
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Российский лидер также напомнил, что все государства сейчас взаимозависимы и взаимосвязаны, поэтому влияние коронавируса затрагивает всю глобальную систему.
В то же время Путин заявил, что Россия сможет сохранить стабильность даже при ухудшении ситуации в мировой экономике. Президент отметил, что Москва обладает достаточными накопленными резервами, чтобы обеспечить стабильность в кризисных моментах.
Как рассказал глава государства, сейчас международные резервы Центробанка составляют 563 миллиарда долларов, а объем Фонда национального благосостояния – 124 миллиарда долларов (почти 8 триллионов рублей).
Ситуация на энергорынке
В ходе совещания с представителями правительства и нефтегазовых компаний Путин также обсудил ситуацию на энергетическом рынке.
В частности, президент назвал приемлемой для России текущую цену на нефть.
При этом глава государства подчеркнул, что очень сложно прогнозировать тенденции на этом рынке. Путин напомнил, что в начале года котировки марки Brent находились на отметке 70 долларов за баррель, однако к концу текущей недели цены опустились до 50 долларов.
"В любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - сказал глава государства.
Он также отметил, что прошлая неделя стала самой худшей для мировых рынков с 2008 года. Так, фондовые индексы, рассказал Путин, снизились более чем на десять процентов.
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