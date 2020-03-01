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https://ria.ru/20200301/1566041085.html
Путин осмотрел макет панорамы боя псковских десантников в Чечне
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РИА Новости

Путин осмотрел макет панорамы боя псковских десантников в Чечне

15:21 01.03.2020 (обновлено: 16:33 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривают макет - реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривают макет - реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПСКОВ, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Пскове макет панорамы героического боя 6-й парашютно-десантной роты в 2000 году в Чечне.
Авторы проекта Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев предлагают воплотить его в псковском филиале парка "Патриот". Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой происходил бой. Для будущих зрителей предусмотрена возможность выхода непосредственно на поле боя и осмотра местности со смотровой площадки.
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Авторы рассказали президенту, что изначально не планировали использовать портретное изображение десантников. Также нет и привязки к конкретному времени боя. Круговая панорама содержит разные эпизоды, которые происходили на высоте 776 с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Лебедев также показал эскиз панорамы, которая была подготовлена для Рязанского музея ВДВ. По его словам, диарама готова и будет установлена в конце марта.
Осмотрев псковский макет, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к Путину и сказал, что есть предложение сделать круговой обзор, чтобы зритель был в центре. Лебедев на это заметил, что из проекта возможно убрать смотровую площадку, сделав таким образом зрителя непосредственным участником событий. "Так и надо сделать", - сказал Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин выходит из часовни Георгия Победоносца в Пскове, где прошла лития в память о военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
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По словам авторов, если панорама будет воплощена, ее наполнят различными предметами (гильзы, каски, автоматы), которые зрители смогут взять в руки и таким образом еще глубже представить себе атмосферу того героического боя. Для достижения эффекта полного погружения планируется использовать современные технические средства звука и подсветки.
"Сама диарама получилась замечательной, она смотрится неплохо, но здесь надо, чтобы лица были узнаваемыми, для родственников это важно", - прокомментировал министр обороны.
Бой у высоты 776 - эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен со значительно превосходящим по численнссги отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776
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Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
Федеральные силы состояли из 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, группы из 15 солдат 4-й роты и 1-й роты 1-го батальона 104-го парашютно-десантного полка. Огневую поддержку десантникам оказывал артиллерийский дивизион 104-го парашютно-десантного полка.
После боя в живых остались только 6 бойцов. В бою погибло 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.
За мужество и отвагу, проявленную при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя РФ (из них 21 - посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них - посмертно).
Разведвзвод 6-й роты
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Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
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Илья ЛебедевПатриотВоздушно-десантные войска РоссииШамиль БасаевДмитрий АнаньевВладимир ПутинАргунРоссияПсковОбщество
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