Путин осмотрел макет панорамы боя псковских десантников в Чечне

Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривают макет - реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков

ПСКОВ, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Пскове макет панорамы героического боя 6-й парашютно-десантной роты в 2000 году в Чечне.

Авторы проекта Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев предлагают воплотить его в псковском филиале парка "Патриот". Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой происходил бой. Для будущих зрителей предусмотрена возможность выхода непосредственно на поле боя и осмотра местности со смотровой площадки.

Авторы рассказали президенту, что изначально не планировали использовать портретное изображение десантников. Также нет и привязки к конкретному времени боя. Круговая панорама содержит разные эпизоды, которые происходили на высоте 776 с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Лебедев также показал эскиз панорамы, которая была подготовлена для Рязанского музея ВДВ. По его словам, диарама готова и будет установлена в конце марта.

Осмотрев псковский макет, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к Путину и сказал, что есть предложение сделать круговой обзор, чтобы зритель был в центре. Лебедев на это заметил, что из проекта возможно убрать смотровую площадку, сделав таким образом зрителя непосредственным участником событий. "Так и надо сделать", - сказал Шойгу.

По словам авторов, если панорама будет воплощена, ее наполнят различными предметами (гильзы, каски, автоматы), которые зрители смогут взять в руки и таким образом еще глубже представить себе атмосферу того героического боя. Для достижения эффекта полного погружения планируется использовать современные технические средства звука и подсветки.

"Сама диарама получилась замечательной, она смотрится неплохо, но здесь надо, чтобы лица были узнаваемыми, для родственников это важно", - прокомментировал министр обороны.

Бой у высоты 776 - эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен со значительно превосходящим по численнссги отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков.

Федеральные силы состояли из 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, группы из 15 солдат 4-й роты и 1-й роты 1-го батальона 104-го парашютно-десантного полка. Огневую поддержку десантникам оказывал артиллерийский дивизион 104-го парашютно-десантного полка.

После боя в живых остались только 6 бойцов. В бою погибло 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.