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Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов
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РИА Новости

Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов

15:14 01.03.2020 (обновлено: 15:35 01.03.2020)
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Европейское агентство по контролю внешних границ (Frontex) перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за миграционной ситуации, говорится в сообщении Агентства в Twitter.
"Frontex находится в тесном контакте с греческими властями относительно дополнительной поддержки, которую мы можем оказать", - говорится в сообщении.
"Мы переводим оборудование и дополнительных офицеров в Грецию и внимательно следим за ситуацией", - отмечается в сообщении.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.
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