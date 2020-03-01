Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов

"Frontex находится в тесном контакте с греческими властями относительно дополнительной поддержки, которую мы можем оказать", - говорится в сообщении.
"Мы переводим оборудование и дополнительных офицеров в Грецию и внимательно следим за ситуацией", - отмечается в сообщении.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.
28 февраля, 16:35Болгария усилила границу с Турцией из-за ситуации с мигрантами