Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов

"Frontex находится в тесном контакте с греческими властями относительно дополнительной поддержки, которую мы можем оказать", - говорится в сообщении.

"Мы переводим оборудование и дополнительных офицеров в Грецию и внимательно следим за ситуацией", - отмечается в сообщении.