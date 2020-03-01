Синоптик рассказала об идущей на Москву волне тепла

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В начале следующей недели в Москве станет теплее, температура будет положительной и в дневные, и в ночные часы. Об этом рассказала RT главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Завтра днем мы ждем повышения температуры до плюс пяти-шести градусов в городе. В последующие дни продолжится медленный рост температуры", — рассказала синоптик.
По ее словам, в середине недели температура будет близка к рекордно высоким значениям.
"К нам идет упорное атлантическое тепло. Это не значит, что осадков не будет. Также возможны мокрый снег и дождь", — добавила Позднякова.