В офисе Sputnik Турция началась встреча юристов, дипломатов и полиции

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Встреча представителей Sputnik, адвокатов агентства, генерального консульства РФ и турецкой полиции проходит в офисе агентства в Встреча представителей Sputnik, адвокатов агентства, генерального консульства РФ и турецкой полиции проходит в офисе агентства в Стамбуле , сообщает Sputnik Турция

"Сотрудники турецкой полиции сегодня около 13.20 прибыли в офис Sputnik в Стамбуле с требованием о встрече с представителями агентства. В это время в офисе находились только дежурные сотрудники. Полицейские заявили, что не покинут офис, пока с ними не встретятся представители агентства", - сообщили в агентстве.

"На данный момент в офисе Sputnik началась встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генерального консульства России в Стамбуле и сотрудников турецкой полиции", - добавили в Sputnik.

В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.