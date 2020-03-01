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В офисе Sputnik Турция началась встреча юристов, дипломатов и полиции
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РИА Новости

В офисе Sputnik Турция началась встреча юристов, дипломатов и полиции

15:27 01.03.2020
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© SputnikSputnik Турция
Sputnik Турция
© Sputnik
Sputnik Турция. Архивное фото
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Встреча представителей Sputnik, адвокатов агентства, генерального консульства РФ и турецкой полиции проходит в офисе агентства в Стамбуле, сообщает Sputnik Турция.
"Сотрудники турецкой полиции сегодня около 13.20 прибыли в офис Sputnik в Стамбуле с требованием о встрече с представителями агентства. В это время в офисе находились только дежурные сотрудники. Полицейские заявили, что не покинут офис, пока с ними не встретятся представители агентства", - сообщили в агентстве.
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"На данный момент в офисе Sputnik началась встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генерального консульства России в Стамбуле и сотрудников турецкой полиции", - добавили в Sputnik.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
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МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес.
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