В Тамбовской области школьник умер во время соревнований

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Большекуликовской школе Моршанского района Тамбовской области девятиклассник умер во время районных соревнований по мини-футболу, сообщают "Вести Тамбов".
Инцидент произошел 28 февраля. Во время игры школьнику стало плохо. Присутствовавшие на месте врачи оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь, однако подросток скончался до приезда медиков.
В СУ СК России по Тамбовской области сообщили, что после гибели школьника организовали проверку. По предварительным данным, он умер из-за острой сердечной недостаточности.
Как уточняет издание со ссылкой на родственников погибшего, у него не было проблем с сердцем.
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