В Тамбовской области школьник умер во время соревнований

Инцидент произошел 28 февраля. Во время игры школьнику стало плохо. Присутствовавшие на месте врачи оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь, однако подросток скончался до приезда медиков.

Как уточняет издание со ссылкой на родственников погибшего, у него не было проблем с сердцем.