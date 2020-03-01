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Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция
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РИА Новости

Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция

14:54 01.03.2020 (обновлено: 15:02 01.03.2020)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес.
Sputnik Турция
13:05
Информационное агентство Sputnik Турция
28172196
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Sputnik ТурцияНападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnikМаргарита СимоньянТурцияВ мире
Популярные комментарии
Я ещё за чашечкой утреннего кофе начал возмущаться. Сижу, пью кофе, листаю новости - и возмущаюсь произволу турецких властей.
1 марта, 14:59
Naum Vygodsky
230025
Я тоже выражаю озабоченность в связи с инцидентом ... )
1 марта, 15:00
NBNike Borzov
520113
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