Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.