МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес.