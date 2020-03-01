Папа Римский провел всеобщую аудиенцию на площади святого Петра

ВАТИКАН, 1 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск, ранее отменивший ряд официальных мероприятий из-за недомогания, в воскресенье появился перед публикой, проведя на площади святого Петра традиционную воскресную аудиенцию.
Во время нее папа Франциск заявил, что не сможет поехать в городок Аричча недалеко от Рима для так называемых великопостных духовных упражнений.
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"К сожалению, простуда вынуждает меня не принять участие в них в этом году. Я буду следить за ними отсюда", - заявил понтифик. Свою воскресную проповедь он несколько раз прерывал из-за короткого кашля.
Папа Франциск перед Пасхой традиционно уединяется в городе Ариччо в 15 километрах от столицы Италии, где с другими членами Римской курии проводит неделю в размышлениях и молитвах.
Ранее Святой престол заявил, что у папы Франциска "легкое недомогание". В четверг понтифик не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике, а в пятницу и субботу отменил групповые аудиенции в Ватикане, проводя только индивидуальные рабочие встречи.
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