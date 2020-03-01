В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Стамбуле задержан главред В Стамбуле задержан главред Sputnik Турция Махир Бозтепе, передает агентство.

Бозтепе сообщил, что сначала он прошел медосвидетельствование в больнице, а теперь его везут в управление по безопасности. По словам журналиста, сотрудники полиции относятся к нему обходительно и не применяют силу.

В офисе Sputnik в Стамбуле проходят обыски, ордер выдан генпрокуратурой города, заявил РИА Новости руководитель представительства агентства Максим Дурнев.

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Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

Когда злоумышленники скрылись, журналисты пошли в полицию. С тех пор они на связь не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержали.

"Трех наших сотрудников, пропавших вчера, привели во "Дворец Правосудия" для дачи показаний. Ранее полиция заявляла, что не знает, где они. <...> После сегодняшних обысков и задержаний у меня мало сомнений, что вчерашние погромщики, ломившиеся в квартиры наших сотрудников с националистическими лозунгами, — кого надо погромщики. В лучших традициях. Отдельно отмечу, что практически все наши ребята, работающие в турецком "Спутнике", — турки", — написала Симоньян.

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего. Комитет Госдумы по информационной политике совместно с внешнеполитическим ведомством проработает возможные правовые варианты по защите журналистов Sputnik в Турции, заявил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн

Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.