СМИ сообщили о втором случае заражения коронавирусом в Бельгии

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Второй случай коронавируса зафиксирован в . Второй случай коронавируса зафиксирован в Бельгии , сообщает бельгийский сайт RTBF . Заболевание было подтверждено в ночь на воскресенье у пациента в Антверпене

По данным СМИ, второй заболевший недавно вернулся из Франции. В настоящее время власти пытаются установить круг лиц, с которыми он мог общаться в последние несколько дней.

"В Бельгии подтвержден второй случай коронавируса (первый пациент с заболеванием был вывезен из Китая 2 февраля и сразу находился в карантине): этой ночью пришли положительные результаты по коронавирусу у пациента из Антверпена", - сообщает издание.

Кроме того, еще по меньшей мере два человека, у которых впоследствии в других странах был подтвержден коронавирус, проезжали ранее через бельгийскую территорию, отмечается в сообщении.

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Бельгии в начале февраля этого года у пациента, вывезенного в разгар эпидемии из Уханя и помещенного в карантин. Он излечился и уже покинул больницу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.