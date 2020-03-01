СМИ сообщили о втором случае заражения коронавирусом в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Второй случай коронавируса зафиксирован в Бельгии, сообщает бельгийский сайт RTBF. Заболевание было подтверждено в ночь на воскресенье у пациента в Антверпене.
По данным СМИ, второй заболевший недавно вернулся из Франции. В настоящее время власти пытаются установить круг лиц, с которыми он мог общаться в последние несколько дней.
"В Бельгии подтвержден второй случай коронавируса (первый пациент с заболеванием был вывезен из Китая 2 февраля и сразу находился в карантине): этой ночью пришли положительные результаты по коронавирусу у пациента из Антверпена", - сообщает издание.
Кроме того, еще по меньшей мере два человека, у которых впоследствии в других странах был подтвержден коронавирус, проезжали ранее через бельгийскую территорию, отмечается в сообщении.
Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Бельгии в начале февраля этого года у пациента, вывезенного в разгар эпидемии из Уханя и помещенного в карантин. Он излечился и уже покинул больницу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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