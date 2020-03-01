СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Двадцать девятого февраля 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по большой Филевской улице в Москве, обнаружены тела мужчины и женщины 1986 и 1987 годов рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — сказала она.
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По словам Ивановой, причины произошедшего пока неизвестны, но во время осмотра погибших признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения обстоятельств назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.