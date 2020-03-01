СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

"Двадцать девятого февраля 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по большой Филевской улице в Москве, обнаружены тела мужчины и женщины 1986 и 1987 годов рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", — сказала она.