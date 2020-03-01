МВД не поддержало снижение нештрафуемого порога превышения скорости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога за превышение скорости.
В России в настоящее время водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час. Предложения о снижении этого порога поступают в Министерство внутренних дел РФ регулярно.
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"Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами - улучшение качества дорог со всеми другими составляющими", - заявил министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Более того, по его мнению, на отдельных участках трассы необходимо повышать скоростной режим.
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"И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать", - сказал Колокольцев.