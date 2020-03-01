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Израиль на день выборов закроет границу для палестинцев
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РИА Новости

Израиль на день выборов закроет границу для палестинцев

14:37 01.03.2020
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© РИА Новости / Амит ШаальВыборы в Израиле
Выборы в Израиле
© РИА Новости / Амит Шааль
Выборы в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Израиль на день выборов закроет границу для палестинцев Западного берега реки Иордан и сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Израиль в понедельник, 2 марта, впервые в своей истории проведет третьи подряд выборы за год после того, как по итогам прежних двух не удалось сформировать правительственную коалицию.
"На основании оценки оперативной информации и указаний политического руководства вводится общий режим изоляции в отношении Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - ред.), а пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты с полуночи воскресенья на понедельник ", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что пограничные переходы будут открыты в ночь на вторник 3 марта в полночь на основе оценки оперативной информации.
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Западный берег реки ИорданСектор ГазаИзраильВ мире
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