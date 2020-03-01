Слуцкий прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

"Россия Сегодня" обратится в ООН из-за ситуации с Sputnik Турция

"Россия Сегодня" обратится в ООН из-за ситуации с Sputnik Турция

"(Факт нахождения журналистов в силовых структурах Турции - ред.) вдвойне отягощает ситуацию. Ждем официальных разъяснений от властей Турции... Кроме того, подобные шаги не соответствуют уровню российско-турецких отношений. Анкара должна обеспечить безопасность работы представителей российских СМИ", - сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что если озвученная с российской стороны информация получит прямое подтверждение от турецких властей, то такие действия нельзя расценить иначе как гонения на свободу слова.