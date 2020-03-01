Слуцкий прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. То, что сотрудники Sputnik Турция, на дома которых в Анкаре накануне были совершены нападения, с вечера субботы находятся в силовых структурах Турции, вдвойне отягощает ситуацию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги, журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается установить связь. Как позднее сообщило агентство Sputnik Турция со ссылкой на источники, журналисты были задержаны в связи с профессиональной деятельностью.
"(Факт нахождения журналистов в силовых структурах Турции - ред.) вдвойне отягощает ситуацию. Ждем официальных разъяснений от властей Турции... Кроме того, подобные шаги не соответствуют уровню российско-турецких отношений. Анкара должна обеспечить безопасность работы представителей российских СМИ", - сказал Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что если озвученная с российской стороны информация получит прямое подтверждение от турецких властей, то такие действия нельзя расценить иначе как гонения на свободу слова.