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Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
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РИА Новости

Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

14:31 01.03.2020 (обновлено: 16:58 01.03.2020)
26058
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащи
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПСКОВ, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть определенные чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения. <...> Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет, — мы решаем", — сказал глава государства.
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Президент заверил, что другими вопросами, которые есть у родственников погибших десантников, власти уже занимаются.
После этого одна из женщин вручила российскому лидеру медаль, подготовленную Фондом памяти и посвященную подвигу десантников.
"У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты", — подчеркнула другая участница встречи.
"Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно", — ответил Путин.
Во время сражения, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, 90 десантников выдержали атаку группировки боевиков, в которую входили более двух тысяч человек, под руководством главы террористов Хаттаба. В результате боя погибли 84 военнослужащих, потери боевиков составили 400-500 человек.
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
14:08
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
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Обсудить 19
Владимир ПутинПсковОбщество
Популярные комментарии
А где оппозиция, которая всегда с народом....?
1 марта, 14:47
Dzīvo Lauksaimnieks
463100327
А что, тогда было за шествие 29-го февраля??? Пиар на жертве, аль не????
1 марта, 15:43
Zemes Centrā
3300001
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