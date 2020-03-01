Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

ПСКОВ, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне , передает корреспондент РИА Новости.

"Есть определенные чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения. <...> Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет, — мы решаем", — сказал глава государства.

Президент заверил, что другими вопросами, которые есть у родственников погибших десантников, власти уже занимаются.

После этого одна из женщин вручила российскому лидеру медаль, подготовленную Фондом памяти и посвященную подвигу десантников.

"У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты", — подчеркнула другая участница встречи.

"Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно", — ответил Путин.