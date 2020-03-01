В Госдуме проработают с МИД варианты защиты журналистов Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике намерен проработать совместно с МИД РФ все возможные правовые варианты по защите журналистов Sputnik в Турции, заявил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан – в субботу вечером ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги, журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается установить связь. Как позднее сообщило агентство Sputnik Турция со ссылкой на источники, журналисты были задержаны в связи с профессиональной деятельностью.
"Со своей стороны профильный комитет Государственной Думы готов оказать максимальную поддержку российским журналистам, работающим в Турции, подключить к процессу защиты их прав и интересов все необходимые для этого государственные структуры. Обязательно совместно с российским МИДом наш комитет проработает все возможные варианты, и если в ближайшее время ситуация не изменится и российские журналисты не будут освобождены, безусловно, мы будем обсуждать, какие еще могут быть предприняты шаги - исключительно в правовом поле", - сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что сам инцидент является давлением на Россию и ее СМИ. "Воспринимаем эти действия как агрессивные и недружественные", - добавил депутат.