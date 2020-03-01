В Госдуме проработают с МИД варианты защиты журналистов Sputnik Турция

"Со своей стороны профильный комитет Государственной Думы готов оказать максимальную поддержку российским журналистам, работающим в Турции, подключить к процессу защиты их прав и интересов все необходимые для этого государственные структуры. Обязательно совместно с российским МИДом наш комитет проработает все возможные варианты, и если в ближайшее время ситуация не изменится и российские журналисты не будут освобождены, безусловно, мы будем обсуждать, какие еще могут быть предприняты шаги - исключительно в правовом поле", - сказал Хинштейн.