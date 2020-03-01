Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T14:34+0300
https://ria.ru/20200301/1566011615.html
В Госдуме проработают с МИД варианты защиты журналистов Sputnik Турция
https://cdn25.img.ria.ru/images/151777/89/1517778979_0:274:3077:2005_1036x0_80_0_0_1e12d4e3aaa44cb51c5a18ab082a93b5.jpg
РИА Новости

В Госдуме проработают с МИД варианты защиты журналистов Sputnik Турция

14:28 01.03.2020 (обновлено: 14:34 01.03.2020)
711
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике намерен проработать совместно с МИД РФ все возможные правовые варианты по защите журналистов Sputnik в Турции, заявил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан – в субботу вечером ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги, журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается установить связь. Как позднее сообщило агентство Sputnik Турция со ссылкой на источники, журналисты были задержаны в связи с профессиональной деятельностью.
Sputnik Турция
13:05
Информационное агентство Sputnik Турция
"Со своей стороны профильный комитет Государственной Думы готов оказать максимальную поддержку российским журналистам, работающим в Турции, подключить к процессу защиты их прав и интересов все необходимые для этого государственные структуры. Обязательно совместно с российским МИДом наш комитет проработает все возможные варианты, и если в ближайшее время ситуация не изменится и российские журналисты не будут освобождены, безусловно, мы будем обсуждать, какие еще могут быть предприняты шаги - исключительно в правовом поле", - сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что сам инцидент является давлением на Россию и ее СМИ. "Воспринимаем эти действия как агрессивные и недружественные", - добавил депутат.
Сотрудники полиции у здания российского посольства в Анкаре, Турция. 28 февраля 2020
13:07
Сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре
2430020
Обсудить 2
Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnikМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФАлександр ХинштейнТурцияОбщество
Рекомендуем
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
В Турции заявили, что не преследуют цель противостояния с Россией
Чирлидер на фестивале AFP
Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция
Выборы в Таджикистане
Парламентские выборы в Таджикистане признали состоявшимися
Телевидение
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Автомобили скорой помощи на Украине
У вернувшихся из Италии двух гражданок Украины не выявили коронавирус
Линии электропередач
В ЛНР не могут восстановить электроснабжение в поселке из-за обстрела
Сотрудники полиции у здания российского посольства в Анкаре, Турция. 28 февраля 2020
Сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция
Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета
Путин прилетел в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния