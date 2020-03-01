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В Иране число заразившихся коронавирусом достигло почти тысячи человек
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РИА Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом достигло почти тысячи человек

14:19 01.03.2020 (обновлено: 14:51 01.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране за сутки выросло с 593 до 978, жертвами инфекции стали 54 человека, сообщил представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Новых случаев - 385, общее число к полудню сегодняшнего дня - 978. Хочу сказать, что из 385 новых случаев 11 - со смертельным исходом, таким образом, число погибших лиц, зараженных коронавирусом, составило 54", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

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По его словам, наибольшее число новых случаев было зафиксировано в провинциях Тегеран – 170, Гилян – 28, Маркази – 44, Альборз – 31, в остальных, как правило, меньше двух десятков или единицы.
По его словам, 175 человек поправились. Озвученные данные являются официальной статистикой властей Ирана по распространению коронавируса с 19 февраля.
Накануне было зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, из них  43 с летальным исходом. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.
Кроме того, как сообщили иранские СМИ, Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) заявил о готовности подключиться к борьбе с коронавирусом.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек. В Европе лидером по количеству заболевших является Италия.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
402316
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьИранВ мире
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