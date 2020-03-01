В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до 117, сообщил институт Роберта Коха.
Ранее минздрав сообщал о почти 60 случаях.
"В Германии на сегодняшний день подтверждено 117 случаев инфекции вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваний коронавирусом в стране.
Заболевание зафиксировали уже в 9 федеральных землях из 16. Наибольшее число случаев в Северном Рейне-Вестфалии - 66. Девятнадцать случаев подтверждены в Баварии, первом регионе, где в Германии появились инфицированные новым коронавирусом, 15 в Баден-Вюртемберге, восемь в Гессене и отдельные случаи в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.