В ЛНР не могут восстановить электроснабжение в поселке из-за обстрела

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек по трем адресам. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.