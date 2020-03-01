В ЛНР не могут восстановить электроснабжение в поселке из-за обстрела

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Ремонтные бригады не могут начать восстановление электроснабжения в поселке Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за продолжающегося обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек по трем адресам. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.
"По причине продолжающегося обстрела и отсутствия гарантий соблюдения режима прекращения огня от украинской стороны ремонтная бригада не может начать процесс восстановления линий электропередачи и мирные жители остаются без электроснабжения", - заявил Осадчий.
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