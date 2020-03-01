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Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
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РИА Новости

Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам

14:08 01.03.2020 (обновлено: 21:15 01.03.2020)
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ПСКОВ, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками.
Путин прибыл в Псков, где проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Разведвзвод 6-й роты
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Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
После возложения цветов Путин посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 воздушно-десантной дивизии. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам.
Как ожидается, глава государства в рамках своей поездки кратко побеседует с родственниками погибших воинов, а также будет присутствовать на концерте памяти.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время сражения, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776
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Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
Памятник 6-й роте "Купол" был установлен для увековечивания подвига воинов 6-й парашютно-десантной роты. На гранитных плитах содержатся фамилии 84 погибших воинов: на западной плите "Купола" расположена Золотая звезда Героя России и высечены имена 21 десантника, которые отмечены этой наградой, на остальных плитах — имена 63 военнослужащих, награжденных орденом Мужества.
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Владимир ПутинПсковОбщество
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