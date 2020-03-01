Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам

ПСКОВ, 1 мар — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками.

Путин прибыл в Псков , где проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

После возложения цветов Путин посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 воздушно-десантной дивизии. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам.

Как ожидается, глава государства в рамках своей поездки кратко побеседует с родственниками погибших воинов, а также будет присутствовать на концерте памяти.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время сражения, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.