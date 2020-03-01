Заявление об отставке премьера Украины в Раду не поступало

КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Заявление об отставке премьера Украины Алексея Гончарука не поступало на рассмотрение парламента, заявил журналистам в воскресенье глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении бизнесмена Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, президент Владимир Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к премьеру Гончаруку. В пятницу глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что кадровые изменения в кабмине будут рассматриваться на внеочередном заседании Верховной рады в среду, однако вопрос о назначении Тигипко премьер-министром подниматься не будет.
"На сегодняшний день никаких заявлений в Верховную раду не поступало", - заявил Разумков в эфире телеканала "НАШ".
Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.