В Австрии число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Число подтверждённых случаев Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом Австрии достигло 14, передаёт в воскресенье австрийская телерадиокорпорация ORF

По данным ТВ, четырнадцатого заразившегося обнаружили в Вене.

В субботу также подтвердился первый случай заражения в Зальцбурге, а в воскресенье стало известно о четырёх новых случаях инфицирования в Вене.

В субботу сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.