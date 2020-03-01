У вернувшихся из Италии двух гражданок Украины не выявили коронавирус

КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Результаты лабораторного анализа образцов на наличие Результаты лабораторного анализа образцов на наличие коронавируса оказались отрицательными у двух украинок, которые вернулись из Италии , сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

Ранее сообщалось, что украинские пограничники отправили в больницу женщину, которая прибыла из Италии в киевский аэропорт "Борисполь". Еще одна вернувшаяся из Италии украинка была госпитализирована с высокой температурой в Ивано-Франковской области. Позже в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина, который посещал Италию, результаты его анализов пока неизвестны.

"Двадцать восьмого февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имели проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного у заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую лабораторию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в Минздраве отметили, что по состоянию на 1 марта на Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.