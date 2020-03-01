В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Случаев заражения Случаев заражения коронавирусом среди россиян в Иране не зафиксировано, сообщило посольство России в Тегеране.

"Посольство РФ внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране. Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ россиян не зафиксировано", - сообщила российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

Посольство также рекомендовало россиянам соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

К субботе с 19 февраля в Иране были зафиксированы 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 - с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.