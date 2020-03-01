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В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян
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РИА Новости

В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян

13:47 01.03.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
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Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Случаев заражения коронавирусом среди россиян в Иране не зафиксировано, сообщило посольство России в Тегеране.

"Посольство РФ внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране. Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ россиян не зафиксировано", - сообщила российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

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Посольство также рекомендовало россиянам соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
К субботе с 19 февраля в Иране были зафиксированы 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 - с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек. В Европе лидером по количеству заболевших является Италия.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайРоссияУханьИранИталияВ мире
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