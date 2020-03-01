Британский минздрав обнародовал стратегию борьбы с коронавирусом

"Хотя сейчас мы находимся на этапе "сдерживания", когда отдельные заразившиеся пациенты доставляются в больницу, а все их контакты подробно анализируются, на следующем этапе мы можем прибегнуть к более широким мерам для обеспечения общественной безопасности и снижения давления на Национальную службу здравоохранения", - указывается в сообщении.